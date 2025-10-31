В десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ вводится график отключения света на ноябрь в Кировоградской области, сообщает Politeka. net.
Об этом сообщили в пресс-службе нескольких поселковых советов региона.
Обесточение будет продолжаться во многих населенных пунктах. График отключения света на ноябрь в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.
В понедельник, 3 числа электроснабжения частично отсутствует в таких населенном пункте ПАНТАИВКА по адресам:
- Дружбы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- Зелена, 1-5, 7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
- Лисна дача, 2
- Лисова, 2, 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 18, 20
- Магистральна, 1А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-15, 17-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А
- Новопразька, 1-2, 4, 6, 10, 12, 14
Кроме этого отключения вводятся в этот день с 9 до 19 часов в населенном пункте ОЛЕКСАНДРИЯ на улицах:
- Бережна, 16А, 17-20, 22, 22А, 23, 25, 25А, 26-27, 27А, 28-32, 32А, 33, 35-36
- Героев Небесной Сотни, 2-4, 4А, 5-9, 12, 12А, 13-14, 16, 18, 20, 22
- Леонида Коваленко, 23, 25, 27, 29
- Таврийська, 78, 80, 82-86, 88-90, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-97, 99, 101, 103, 105, 1071
Во вторник, 4.11 будут действовать обесточивание с 8:00 до 17:00 в селе ПОПЕЛЬНЯ по адресам:
- Героев Ирпеня, 2А, 23А
- Героев Мариуполя, 2, 11, 14, 14А, 17-18, 25, 25А, 94
- Героев Харькова, 10А, 17, 25-26, 48А, 51
- Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 12А, 14, 15а, 19-21
- Зоряна, 4-5, 8-12, 14-15, 17-18, 21-22, 24, 31, 33, 35-36, 40-43, 45, 47-48, 50-52, 55-57
- Красна, 1-5, 9-14, 16, 18а, 20-22, 24-26, 28, 30, 32-33
- Леси Украинки, 1, 3а, 3Б, 4-5, 5а, 6, 6а, 7-8, 10-12, 16, 18-20, 20а, 22-24
- Лугова, 1-4, 5а, 6-7, 9, 11, 13-15
- Набережна, 1-3, 7
- Перемогы, 1, 4, 9, 11-14, 16-17, 17а, 20, 22-24, 25А, 26-29, 32-39, 41-42, 44, 47-48, 49а, 52, 56-57, 58а, 60, 62-63, 65-67, 67а, 69-70, 73-74, 82-83
- Садова, 1-3, 6, 8-12, 13а, 16, 17А, 19-20, 22-31, 31а, 32, 34, 36-39, 41-42, 42а, 43, 44а, 45-47, 50, 50А, 51, 53, 58, 63
- Соборна, 2а, 4, 7-8, 10-12, 19, 23-25, 25а, 28
- Таврийська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-12, 14-16, 18, 20, 22-26, 28-31, 33, 35, 38-39, 39а, 40, 43, 48, 50-52, 54-55, 55а, 56, 61-62, 65
- Тыха, 1, 3-4, 6-7, 9
- Шевченка, 3-6, 6А, 7, 7а, 8, 10-11, 14, 17, 22, 24, 27-28, 28а, 29, 32, 35, 35а, 36-37, 39-45, 50, 56, 58-61, 65-68, 70, 72, 74-76, 78-79, 81-82, 84-87, 89, 89б, 90-91, 91А, 92, 94-97
На среду, 5 числа, запланированы работы с 9:00 до 20 часов в ОЛЕКСАНДРИЙСЬКЕ на улицах:
- Вышнева, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19-28, 30-34, 36, 38-44, 46-68, 70, 72-76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 98, 100
- Квитневый пров., 1-4, 6, 8
- КОЗАЧА, 2, 4, 10, 12-14, 16-20, 22-25, 27, 29, 31
- Красна, 2
- Культурный пров., 6
- Курганська, 2
- Мыру, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 51, 53, 55, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80
- Паркова, 1, 3-4, 4А, 6, 8-14, 16-17, 19-21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44
- Парковый пров., 3-5, 7-8
- Шевченко, 2, 4-5, 7-9, 13-16, 18-19, 23, 27-34, 36-37, 40-41, 43, 43А, 44, 46, 48-49, 51, 53, 55-57, 59-65, 67-75, 751, 76-77, 79-90
В четверг 6.11 ограничения произойдут с 08:00 до 18:00 в населенном пункте БАНДУРИВКА по ул.:
- Героев Украины, 1, 3, 5-9, 11, 14, 17, 20
- Ингулецька, 3, 10, 12-13, 16-24, 27, 41, 44, 48-49, 51, 53-54, 56-59, 62-63, 66, 68, 74, 76, 80-81, 85-86, 89-90
- Калынова, 4, 8, 10, 13-14, 16, 21, 35
- Квитнева, 1, 1а, 2, 4-6, 9-20, 24-37, 39-41, 46-47, 49-50, 52-54, 56, 58-60, 63, 65-66, 70, 78-79, 82, 84-85, 90-91, 94-96, 98-99, 101-102, 104-105, 110, 113
- Кошового, 1-2, 4, 6-7, 9, 11-12, 15-17, 19, 21, 33, 37
- Мыру, 1, 5, 7
- Некрасова, 1, 3-4, 7, 11-12, 14, 17, 19-22
- Садова, 3-4, 6-8
- Степова, 5, 9
- Травнева, 2, 4, 6, 8-10, 12-13, 16, 20-21, 27, 29, 33
- Шевченко, 1, 3-4
- Шкильний пров., 2
Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в ноябре в Кировоградской области, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.
Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».
Как узнать об отключении:
- На сайте «Кировоградоблэнерго»:
- Перейдите по ссылке.
- В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».
- Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.
В социальных сетях:
- Следите за обновлениями на официальных страницах «Кировоградоблэнерго» в Facebook и Telegram.
