Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется тем, кто в результате покинул собственные дома, сообщает Politeka.

Реализацией программы занимаются государственные службы, местные власти, волонтеры и владельцы недвижимости, которые согласны принимать переселенцев.

Министерство развития общин и территорий Украины отмечает, что помощь по размещению осуществляется как в рамках правительственных инициатив, так и при поддержке частных проектов. Многие жители области временно передают свои квартиры или дома семьям, потерявшим жилье из-за боевых действий.

Найти доступные варианты можно через онлайн-площадку «Там, де вас чекають» . Портал содержит обновленные списки свободных помещений, контакты для связи и адреса населенных пунктов. Сервис предназначен для быстрого поиска безопасного места жительства и удобного выбора среди предлагаемых решений.

Кроме этого, работает государственный ресурс «Прихисток» , помогающий найти бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области. Чтобы воспользоваться им, нужно выбрать область, указать количество человек и просмотреть список доступных предложений. После этого можно самостоятельно связаться с владельцем для согласования поселения.

Дополнительно переселенцам помогает волонтерская платформа «Допомагай» . На нем постоянно публикуют новые объявления от граждан, готовых принять людей безвозмездно.

Процесс расселения контролируют местные власти. Они занимаются координацией, распределением жилья и проверкой условий проживания в общинах, где временно проживают переселенцы.

