В Харькове введено ограничение движения из-за временного закрытия трамвайного переезда на перекрестке улиц Клочковской и Близнюковской, сообщает Politeka.

Движение транспорта на этом участке запрещено до 17:00 23 октября.

По информации Харьковского горсовета, закрытие связано с проведением работ по обустройству верхнего покрытия трамвайных путей. Целью ремонтных мер является улучшение дорожного покрытия, повышение безопасности движения и комфорта для общественного транспорта.

Водителям и жителям города рекомендовано пользоваться объездными путями, чтобы избежать пробок и сохранить время в пути.

Украинцам напоминают, что выполнение работ временное и направлено на улучшение транспортной инфраструктуры города. Они просят водителей и пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать установленные дорожные знаки и правила движения.

Ограничения движения в Харькове на трамвайном пути касаются только определенного участка, поэтому общественный транспорт на других маршрутах работает в обычном режиме. Жителям советуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки на близлежащих улицах.

Временное закрытие трамвайного переезда является частью планового ремонта дорожного полотна и путей. После завершения работ возобновление движения ожидается в указанный срок, что позволит повысить пропускную способность перекрестка и обеспечить безопасный проезд для всех участников.

Также напомним, что в нашем облцентре проводят масштабные дорожные работы. Из-за них в период со 2 сентября 2025 года по 31 декабря 2026 года действуют ограничения проезда.

