Работа для пенсионеров во Львове представлена ​​несколькими открытыми предложениями от местных компаний, предлагающих полную занятость и достойные условия труда, сообщает Politeka.

Актуальные данные о доступных местах публикует портал work.ua.

Сеть магазинов «Территория минимальных цен», более пятнадцати лет работающая в сфере розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами, приглашает уборщицу в Шевченковский район. Задачи предусматривают поддержание чистоты в торговом зале, служебных помещениях, санузлах и прилегающей территории. Опыт не обязателен, важны внимательность, пунктуальность, ответственность. Компания гарантирует скользящий график 2/2 или 3/3, корпоративную скидку 20% и своевременные выплаты на уровне 14 300–16 900 гривен.

Еще одна вакансия от "Коэльнер-Украина", официального дистрибьютора продукции "RAWLPLUG Group". На упаковочном участке нужен грузчик . Основные требования – порядочность, организованность, отсутствие вредных привычек и противопоказаний к физическому труду. Обязанности включают в себя упаковку и выполнение грузовых операций. Работникам предлагается официальное оформление, пятидневная неделя с графиком 09:00–18:00, стабильные выплаты дважды в месяц, спецодежда, медицинское страхование и удобные условия на складе.

Кроме этого, сервис доставки Glovo во Львове приглашает курьеров . Можно работать пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Доходы достигают 50 000 гривен ежемесячно, предусмотрены бонусы, страхование при выполнении заказов и ежедневные выплаты. Кандидаты от 16 лет должны иметь разрешение родителей и статус ФЛП, от 18 лет – стандартные условия.

Итак, работа для пенсионеров во Львове доступна в разных сферах – от уборки до упаковочных и курьерских задач. Все работодатели обеспечивают официальное оформление, стабильные выплаты и комфортные условия для людей всех возрастов.

