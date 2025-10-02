Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 октября 2025 года относится только к другим категориям потребителей.

О повышении тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 октября 2025 сообщает ГКП «Луцктепло», сообщает Politeka.

Каждый год предприятие пересматривает ставки в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, чтобы они оставались экономически обоснованными. Проект новых тарифов подготовлен для отопительного сезона и передан на рассмотрение Департамента экономической политики городского совета Луцка.

Основными причинами пересмотра стали изменения в издержках. Выросли затраты на воду для технологических нужд – на 1,7%, оплату труда – на 1,6%, а другие прямые затраты – на 22,7% из-за амортизации после реконструкций и капремонтов оборудования. В то же время, уменьшились расходы на топливо — на 0,9%, электроэнергию — на 4,1% благодаря внедрению комплексной системы управления, а материалы и запасные части подешевели на 37,6%, в том числе из-за бесплатного получения технической соли в 2025 году. Расходы на покупную тепловую энергию исключены полностью.

Для населения среднее повышение составит менее 2%, в то время как условно-постоянная часть тарифа вырастет на 7,33–8,65%. Бюджетные учреждения, религиозные организации и другие потребители будут платить на 1–1,3% больше, а постоянная составляющая для них увеличится на 8,25–9,02%. Значительный рост наблюдается на зданиях с системой САО, где заменяют узлы учета газа, устанавливают автоматизацию и диспетчеризацию, а расходы на инвестиционные мероприятия формируются индивидуально.

В то же время, для населения действует мораторий на повышение цен по закону об особенностях регулирования рынка газа и теплоснабжения во время военного положения.

То есть повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке с 1 октября 2025 касается только других категорий потребителей, тогда как жители будут пользоваться услугами по старым ценам.

