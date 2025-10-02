В результате дефицит продуктов в Кировоградской области остается актуальной проблемой для рынка и влияет на стоимость популярного фрукта.

Дефицит продуктов в Кировоградской области особенно чувствуется на один из самых популярных фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник отметил, что в течение сезона цены на плоды ежемесячно росли примерно на 5-7%, а в начале лета достигали 60-80 гривен за килограмм. Основными факторами стали истощение запасов, дефицит продуктов в Кировоградской области, ухудшение яблок и недостаток современных хранилищ для длительного хранения. В результате страна даже была вынуждена импортировать фрукты, что нетипично для привычного экспортера.

С августа стоимость немного стабилизировалась и сейчас колеблется в пределах 30–50 гривен за килограмм. Аналитики прогнозируют умеренное повышение цены на 3–5% ежемесячно в ближайшее время. Украина продолжает оставаться экспортером яблок, хотя в период дефицита продуктов в Кировоградской области и других регионах импорт может увеличиваться.

Внутренний рынок во многом ориентируется на экспортные цены и цены на яблочный концентрат. Если цена внутри страны падает, производители предпочитают перерабатывать или отправлять продукцию на внешние рынки во избежание убытков. Разница в стоимости массовых сортов составляет 5–10%, а ценообразование зависит от калибра, окраски, вкуса и качества плодов. Потребители обычно выбирают популярные сорта, в то время как фермеры при высадке новых вариантов учитывают местные условия и риски.

Погодные факторы влияют также на цены: цвет яблок формируется под действием температурных колебаний летом и осенью. Последние два сезона отличились неурожаями, что привело к потерям и дефициту примерно 30–40% в этом году и около 50% в прошлом. В результате дефицит продуктов в Кировоградской области остается актуальной проблемой для рынка и влияет на стоимость популярного фрукта.

