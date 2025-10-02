Дефицит продуктов в Хмельницкой области в 2025 году заметно сказался на жителях региона, создавая трудности в обеспечении базовых товаров, сообщает Politeka.

Особенно ощутимо подорожали молочные продукты. Литр молока сейчас стоит около 39–45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционной цене начинается от 73,70 грн. Как отмечает специалист Инфагро Максим Фастеев, несмотря на увеличение поставок сырья, постоянный спрос на жир и протеин удерживает отпускные цены на высоком уровне.

Сокращение европейских заказов на украинское масло тоже повлияло на рынок. Хотя первоначальная квота действовала до конца июля, поставки продолжались еще несколько недель. Снижение экспорта повысило внутреннее предложение, что частично стабилизирует ситуацию. Однако производители вынуждены адаптировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности на рынке.

Сезонное падение надоев и накопление запасов дополнительно повлияло на цены. В августе средняя стоимость молока составила около 41,5 грн. за литр, тогда как масло подорожало с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Продукция органических и фермерских хозяйств традиционно стоит на 10–20% дороже.

По словам экономиста Олега Пендина, причиной высоких цен является сокращение хозяйств, уменьшение поголовья коров и рост расходов на корма и энергоресурсы. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокая цена продержится до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно новое повышение на 5–7%.

Объединение фермеров может несколько снизить давление на рынок, но это временное решение. Потребителям советуют заранее планировать покупки и следить за акционными предложениями. Дефицит продуктов в Хмельницкой области остается серьезным вызовом и заставляет людей адаптироваться к новым рыночным условиям.

Источник: Фокус

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.