Новый график поездов в Черкассы вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныця" на новый экспериментальный экспресс, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.
Объявлен запуск нового регионального экспресса №844/843, который соединит Фастов и Черкассы прямым железнодорожным маршрутом. Новый рейс вводится в тестовом режиме и будет курсировать в выходные дни, предоставляя пассажирам удобную возможность без пересадок добраться из Фастова в областной центр и обратно.
Первые рейсы по новому графику поездов запланированы на 27 сентября и 4 октября. Это прекрасная возможность для путешественников попробовать новый маршрут, спланировать путешествие или посетить город на выходные, не тратя времени на пересадки или поиск других видов транспорта.
Новый график поездов в Черкассы выглядит так:
- №844/843 будет отправляться из Фастова в 07:49 и прибывать в Черкассы в 12:48, обеспечивая комфортное путешествие продолжительностью около пяти часов;
- в обратном направлении поезд №843/844 будет отправляться из Черкасс в 15:17 и прибывать в Фастов в 20:47, что позволит пассажирам удобно вернуться домой в тот же день.
Маршрут нового рейса охватывает ряд важных железнодорожных станций, среди которых Киев-Пассажирский, Мироновка, Цветково и станция имени Тараса Шевченко. Это означает, что воспользоваться новым сообщением смогут не только жители этих городов, но и пассажиры других населенных пунктов вдоль маршрута.
Целью запуска этого регионального поезда является повышение мобильности населения, облегчение путешествий между областями и создание дополнительных возможностей для отдыха, работы или обучения. Удобное расписание позволяет отправиться по утрам, провести день в городе и вернуться вечером, что особенно удобно для однодневных поездок.
