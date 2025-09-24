Новая система оплаты проезда во Львове обеспечивает безлимитные поездки и удобство управления поездками без необходимости физических билетов.

Новая система оплаты проезда во Львове предлагает пользователям удобный электронный билет в приложении LeoCard, позволяющий приобрести 30-дневный абонемент на неограниченное количество поездок в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Такую информацию публикуют на странице карты в Фейсбуке .

В обновленной версии приложения необходимо выбрать пункт “Купить билеты” → “Долгосрочный билет”, после чего абонемент станет доступным для использования.

Стоимость 30-дневного билета составляет 900 грн. Важно отметить, что студентам приобретение абонемента возможно только через транспортные карты Леокарт, а не непосредственно в приложении. Система не поддерживает покупку на номер виртуальной карты “4000…” через другие сервисы, поэтому пользователям следует внимательно соблюдать правила.

При покупке необходимо выбрать дату активации абонемента. С этого времени он станет доступен для первой валидации в транспорте через 15 минут, а его действие считается календарными днями. После активации пользователи получают QR-код в меню Мои билеты, который необходимо подносить к считывателю валидатора в каждом транспортном средстве. При проверке контроллерами следует предоставлять завалидованный код из приложения.

Автоматическое обновление приложения обеспечивает установку новой версии LeoCard без дополнительных действий. Если эта функция не включена, обновление следует выполнить вручную через App Store или Google Play.

Итак, новая система оплаты проезда во Львове позволяет пассажирам иметь под рукой электронный билет с абонементом на 30 дней, что обеспечивает безлимитные поездки и удобство управления поездками без необходимости билетов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: перечень программ и кому предоставят убежище в первую очередь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: кто может получить выплаты на питание, названы три категории.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: сколько средств добавят, назван размер