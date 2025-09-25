Работа для пенсионеров в Харьковской области представлена ​​несколькими направлениями, что позволяет выбирать вакансии в соответствии с навыками и предпочтениями, сообщает Politeka.

Актуальные предложения предоставляет сайт work.ua.

Компания «Экодис, ООО» ищет садовода и озеленителя с личным авто по уходу за газонами, деревьями и растениями. Вакансия подходит пенсионерам, студентам и кандидатам с опытом в ландшафтном дизайне не менее двух лет. Важны пунктуальность, чистоплотность и желание работать. Работникам предлагают достойную зарплату, дружеский коллектив, гибкий график и возможности развития навыков. Цех оборудован современной техникой и удобно расположен для транспортировки.

Интернет-магазин оборудования для аэрографии открыл позицию помощника кладовщика на складе и в сервисном центре. Основные обязанности – прием и выдача товара, комплектация заказов по накладным, отправка Новой почтой и ремонт аэрографов. Работникам обеспечено официальное трудоустройство, оплачиваемую стажировку, карьерный рост и комфортные условия с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Заработок составляет от 20 000 гривен или 900 гривен за 6-часовую смену.

Roll Club предлагает вакансию ученика суши-повара . График выбирает работник – 8, 10 или 12 часов. Задачи включают в себя помощь поварам, приготовление и оформление суши, соблюдение правил безопасности и поддержание чистоты на кухне. Компания предоставляет обучение с нуля, карьерные перспективы, бонусы, доставку после смены, скидки на меню и возможность творчески работать с блюдами.

Итак, работа для пенсионеров в Харьковской области включает садоводство, складскую работу и ресторанную сферу, предлагая официальное оформление, стабильный доход, гибкий график и поддержку коллектива, что делает вакансии доступными для широкого круга кандидатов.

