Дефіцит продуктів у Вінницькій області найбільш помітний на ринку олії та пов’язаних категоріях.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області посилився через труднощі з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільше від посухи 2025 року постраждала Херсонщина, де аграрії змушені були частково знищувати посіви. Після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим, а відсутність опадів лише ускладнила ситуацію.

Правобережні площі тривалий час залишалися без достатньої вологи, внаслідок чого плантації довелося переорювати або навіть викорчовувати. Перші показники врожайності становили лише 0,2–0,3 т/га. Додаткові втрати зумовили весняні заморозки, буревії, шквали та навала сарани.

Попри регіональні проблеми, продовольчий баланс країни зберігся відносно стабільним. У степових районах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини погодні умови виявилися сприятливішими, що дозволяє очікувати збір у межах 13,5–14 млн тонн.

Проте місцеві ринки вже відчули скорочення обсягів переробки. Частина підприємств переорієнтувалася на сою й ріпак, тоді як запаси насіння помітно зменшилися. Це спричинило дефіцит олії, котрий напряму торкнувся споживачів. Улітку 2025 року роздрібна ціна літра досягла 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні склав 100,4.

У торговельних мережах вартість коливалася: у АТБ пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічна позиція мала позначку 96,99. Саме тому дефіцит продуктів у Вінницькій області найбільш помітний на ринку олії та пов’язаних категоріях. У магазинах уже зафіксовано зростання, тож покупцям радять уважніше формувати кошики й звертати увагу на вигідні пропозиції.

