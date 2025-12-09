Дефицит продуктов в Винницкой области наиболее заметен на рынке растительного масла и связанных категориях.

Дефицит продуктов в Винницкой области усугубился из-за трудностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Больше всего от засухи 2025 пострадала Херсонщина, где аграрии вынуждены были частично уничтожать посевы. После разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным, а отсутствие осадков только усугубило ситуацию.

Правобережные площади долгое время оставались без достаточной влаги, из-за чего плантации пришлось перепахивать или даже выкорчевывать. Первые показатели урожайности составили всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительные потери обусловили весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествие саранчи.

Несмотря на региональные проблемы, продовольственный баланс страны сохранился относительно стабильным. В степных районах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины погодные условия оказались более благоприятными, что позволяет ожидать сбор в пределах 13,5-14 млн тонн.

Однако местные рынки уже ощутили сокращение объемов переработки. Часть предприятий переориентировалась на сою и рапс, в то время как запасы семян заметно снизились. Это привело к дефициту масла, который напрямую затронул потребителей. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В торговых сетях стоимость колебалась: у АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, в то время как у Сильпо аналогичная позиция имела отметку 96,99. Именно поэтому дефицит продуктов в Винницкой области наиболее заметен на рынке растительного масла и связанных категориях. В магазинах уже зафиксирован рост, поэтому покупателям советуют внимательнее формировать корзины и обращать внимание на выгодные предложения.

