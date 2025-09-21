Повышение тарифов на воду в Полтавской области коснется только части потребителей.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области планируется для отдельных категорий потребителей коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго», сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение депутатов Полтавского областного совета.

Согласно документу расценки для населения, пользующегося централизованным теплоснабжением и горячей водой, остаются неизменными на уровне, установленном еще в 2021 году. В то же время, изменения будут касаться бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей.

Предлагается установить одноставочный тариф на тепловую энергию в размере 3568,65 гривен/Гкал. Это означает рост на 6,1–6,2% по сравнению с действующими расценками.

Также предусмотрена корректировка двухставочных расценок. Для бюджетных учреждений и других организаций условно-переменная часть составит 2 916,74 грн/Гкал, что соответствует повышению на 1,7%. Условно-постоянная часть этой категории составит от 181 021,07 до 181 741,32, а для религиозных структур — 175 117,09 грн. В процентном выражении прирост составляет от 15,8 до 17,7%.

Стоимость горячей воды для жителей не меняется и остается 118,66 грн/куб. м. А бюджетные учреждения будут платить 220,94 гривен, а другие потребители — 220,86 грн за кубометр, что означает рост на 8,2–8,4%.

Кроме того, расценки на транспортировку тепловой энергии для лицензиатов вырастут почти на 41% и составят 509,72 грн/Гкал.

Если решение будет поддержано, новые цены будут действовать в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Следовательно, повышение тарифов на воду в Полтавской области коснется только частей потребителей, среди которых бюджетные, другие организации и религиозные общины.

