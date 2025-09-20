Денежная помощь для пенсионеров в Харькове направлена ​​на обеспечение самого необходимого в отопительный сезон для тех, кто в этом больше нуждается.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется украинцам, которые отвечают определенным критериям отбора, сообщает Politeka.

Об условиях получения средств проинформировали в Харьковском городском совете и разъяснили, куда нужно обращаться.

Жители, нуждающиеся в финансовой поддержке на приобретение дров или другого печного топлива, имеют возможность подать заявление в районные управления социальной защиты населения города. Прием документов производится по конкретным адресам.

В частности, индустриальный район обслуживает отделения на улице Библика, 6, киевский – на Сумской, 78, салтовский – на проспекте Тракторостроителей, 144, немышлянский – на проспекте Льва Ландау, 48. Жители новобаварского района могут обратиться на улицу Аэрокосмический, 7, а слободской – на улицу Вишневую, 3.

В горсовете отмечают, что в отдельных случаях необходима предварительная запись. Актуальные контакты управлений размещены на официальном ресурсе.

Помимо пенсионеров право на участие в программе имеют и другие категории. Международные организации, которые сотрудничают в рамках этого проекта, рассматривают каждое обращение и принимают решение с учетом приоритетности. В первую очередь средства направляют уязвимым группам.

Среди них – семьи с жилищной субсидией или льготой на топливо, одинокие нетрудоспособные пенсионеры, одинокие матери или родители, воспитывающие детей после смерти одного из супругов, семьи с государственной помощью при рождении ребенка, многодетные домохозяйства. Также поддержку получат люди с инвалидностью, внутренне перемещенные семьи, проживающие отдельно, детские дома семейного типа и приемные семьи, где воспитываются сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Харькове направлена ​​на обеспечение самого необходимого в отопительный сезон для тех, кто в этом больше нуждается.

