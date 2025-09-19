Дефицит продуктов в Харьковской области больше всего отражается на рынке масла и смежных категориях.

Дефицит продуктов в Харьковской области усугубился из-за трудностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Наибольший ущерб понесла Херсонщина: засуха в 2025 году заставила аграриев частично уничтожать посевы, а после разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным. Минимальный уровень осадков еще больше обострил проблему.

Правобережные площади долгое время страдали от сухости, поэтому посевы пришлось либо перепахивать, либо выкорчевывать. Первые данные урожайности оказались критически низкими – всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительными причинами потерь стали весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествие саранчи.

Специалисты подчеркивают: несмотря на локальные проблемы, продовольственный баланс страны не достиг критической отметки. В степных районах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины условия оказались более благоприятными. Ожидаемый общий объем сбора составит 13,5–14 млн. тонн.

Тем не менее, региональные рынки уже ощущают последствия сокращения переработки. Часть предприятий переориентировалась на сою и рапс, а запасы семян заметно снизились. Это повлекло за собой дефицит масла, который напрямую отразился на потребителях. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, тогда как индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В сети АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, тогда как у Сильпо аналогичная позиция имела отметку 96,99 грн.

Следовательно, дефицит продуктов в Харьковской области больше всего отражается на рынке масла и смежных категориях. В магазинах уже наблюдается повышение цен, поэтому покупателям советуют внимательно формировать корзины и ориентироваться на более выгодные предложения.

Источник: Телеграф

