Дефицит продуктов в Киевской области наиболее заметен на рынке растительного масла и сопутствующих категориях.

Дефицит продуктов в Киевской области усугубился из-за проблем с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Больше всего пострадала Херсонщина, где засуха 2025 заставила аграриев частично уничтожать посевы. После разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным, а отсутствие осадков лишь усугубило кризис.

Правобережные площади долгое время страдали от сухости, из-за чего плантации пришлось перепахивать или выкорчевывать. Первые характеристики урожайности составляли всего 0,2–0,3 т/га. Дополнительные потери принесли весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествия саранчи.

Несмотря на региональные трудности, продовольственный баланс страны остается относительно стабильным. В степных зонах Кировоградщины, Полтавщины, Николаевщины и Одесщины условия оказались более благоприятными, что позволяет рассчитывать на общий сбор в пределах 13,5-14 млн тонн.

Однако региональные рынки уже ощущают сокращение объемов переработки. Часть предприятий переориентировалась на сою и рапс, в то время как запасы семян уменьшились. Это повлекло за собой дефицит масла, который напрямую затронул потребителей. Летом 2025 розничная цена литра достигла 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В торговых сетях стоимость колебалась: у АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, в то время как у Сильпо аналогичная позиция имела отметку 96,99.

Следовательно, дефицит продуктов в Киевской области наиболее заметен на рынке растительного масла и сопутствующих категориях. В магазинах уже зафиксирован рост цен, поэтому покупателям рекомендуют внимательнее формировать корзины и обращать внимание на более выгодные предложения.

