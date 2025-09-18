Когда включат отопление в Днепропетровской области в 2025 году напрямую зависит от завершения подготовительных работ

Когда включат отопление в Днепропетровской области в 2025 году, интересует жителей Каменского, ведь АО «Днепровская ТЭЦ» уже начинает подготовку к новому сезону, сообщает Politeka.

С 15 сентября 2025 года происходит заполнение водой теплосетей в центральном и юго-западном районах города с последующим наполнением распределительных и внутриквартальных коллекторов централизованного отопления.

Наполнение внутридомовых систем начнется с 22 сентября 2025 года. Этот процесс проводится для создания повышенного давления в сетях, что позволяет выявить слабые участки, разрывы и истоки на магистральных, распределительных и внутридомовых системах. Устранение таких проблем заранее предотвращает аварии во время зимней эксплуатации и обеспечивает бесперебойную подачу тепла в квартиры.

Кроме того, заполнение водой помогает удалить воздушные пробки, которые могут препятствовать нормальному потоку теплоносителя и вызвать неравномерный прогрев радиаторов в помещениях. Таким образом, этот этап подготовки является ключевым для надежной и стабильной работы системы отопления.

Жителям советуют внимательно следить за целостностью внутренних систем. В случае обнаружения аварийных ситуаций, таких как порывы или протечки, следует звонить в Единую диспетчерскую службу Каменского по номерам 1546, +38(067)000-15-46 или +38(073)700-15-46. Если порывы обнаружены на теплосетях вне дома, сообщайте диспетчерскую службу АО «Днепровская ТЭЦ» по номеру +38(097)383-41-71.

Итак, когда включат отопление в Днепропетровской области в 2025 году, напрямую зависит от завершения подготовительных работ и заполнения теплосетей, что гарантирует своевременную и бесперебойную подачу тепла для всех абонентов Каменского.

