Подорожание проезда в Житомире происходит на фоне этих показателей и влияет на планирование расходов.

Подорожание проезда в Житомире вступит в силу с 20 сентября, сообщает Politeka.

Такова информация пресс-служба городского совета.

Исполнительный комитет утвердил новые тарифы на безналичный проезд в городском транспорте после тщательного анализа экономических показателей и составляющих тарифа. Решение принято на основе выводов рабочей группы по развитию общественного транспорта и расчетов КП "Трамвайно-троллейбусное управление" и перевозчиков.

Необходимость корректировки тарифов связана с увеличением стоимости электроэнергии, горючего, смазочных материалов, страхование транспортных средств и обслуживание подвижного состава. За последний месяц около 120 тысяч льготников воспользовались безвозмездным проездом, а общее количество пассажиров городского транспорта достигло примерно 850 тысяч человек.

Из-за большой льготной нагрузки ежегодное дофинансирование КП «ЖТТУ» из местного бюджета составляет около 215 млн гривен. Государство не компенсирует перевозку граждан льготных категорий. По расчетам предприятия, экономически обоснованная стоимость одной поездки составляет 37,94 гривен в троллейбусе и 31,77 грн в автобусе.

27 категорий граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, участники боевых действий по-прежнему смогут пользоваться бесплатным проездом. С 20 сентября тариф составит: в троллейбусе – 10 грн при оплате транспортной картой и 12 грн при банковской карте; в городском автобусе – 15 грн вне зависимости от способа безналичной оплаты. Для учащихся, пенсионеров и льготников тарифы остаются неизменными.

Для сравнения, в ряде других городов Украины тарифы выше: в Виннице – 12 грн в электротранспорте и 15 в автобусах, в Черкассах – 13 и 16 грн, в Луцке – 8 и 18 грн, в Хмельницком – 9 и 15 грн, во Львове – от 17 до 25 гривен в зависимости от маршрута.

