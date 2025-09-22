Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 может усугубиться из-за нехватки качественной пшеницы для мукомольной промышленности, сообщает Politeka.

Председатель Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский во время конференции «ХЛІБ.ua» отметил, что прогнозируемый общий урожай зерновой культуры составит примерно 21 млн тонн, из которых продовольственная пшеница ожидается на уровне 10,3 млн т. Объемы зерна 1–2 млн т, необходимых для производства муки высокого муки высокого уровня.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченное количество качественного зерна растет, а аграрии, имея возможность хранить его несколько лет, не спешат реализовывать. Это создает риски для ценовой стабильности и ограничивает доступность муки и хлебопекарной продукции для потребителей.

Особое внимание Родион Рыбчинский уделил ржи. Собственное производство этой культуры не покрывает внутреннюю потребность полностью. В 2025/26 маркетинговом году ожидается импорт примерно 9 тыс. тонн, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Такая ситуация формирует устойчивый дефицит сырья и может влиять на цены на хлеб и другие продукты мукомольной отрасли.

Нынешняя структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейший рост стоимости муки. Сегодня дефицит зерна высокого класса определяет перспективы работы предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает потенциальные риски для продовольственной безопасности страны.

Дефицит хлеба в Одесской области продолжает оставаться серьезной угрозой стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности региона.

Источник: Agravery.com

