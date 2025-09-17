График отключения света с 18 по 19 сентября в Днепре и области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться

График отключения света с 18 по 19 сентября в Днепре и области вводится из-за заранее запланированных масштабных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 18 по 19 сентября в Днепре и области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 18 сентября 2025 года. Время: с 10:00 до 16:00.

Обесточат город Днепр по адресам - Алана Шепарда: 29; Строителей: 24, 28, 30; Фабрично-заводская: 33, пр-т. Богдана Хмельницкого 118А.

К тому же ограничения введут с 8 до 16 часов в Желтых Водах на улицах:

Авангардна: 1-13, 15-25, 25А, 25Б, 26-32 (парни), 32А, 34, 36, 195;

Будивельныкив: 6А, 8, 8А, 10-34 (парные), 38, 47, 49, 51;

Вереснева: 1, 5-13 (нечетные), 17-57 (нечетные), 61-69 (нечетные);

Владимира Ивасюка: 4-16 (парные);

Геологическая: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Гимназна: 2А;

Национальной гвардии Украины: 1, 1Г, 2-5, 7-22, 23, 25;

Нова: 1-13, 15, 17;

Олимпийская: 1;

Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 9, 11;

Саксаганская: 1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г;

Спортивна: 2, 2А, 2Б, 3, 4-12 (парные), 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22;

Щаслыва: 1-17, 19;

Яворницкого: 6;

Воли: 1-11 (нечетные);

Ивана Мазепы: 1-16;

Межевой: 1-11, 13-24, 24А, 25, 26;

Серпневый: 1, 2, 4, 4/2, 6-8, 10-18 (парные);

Сичовый: 1-3, 5-12, 14, 16;

Удильный: 1-17, 19-24;

В. Белинского: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21, 23;

Героев УПА: 62, 64, 68-78 (парные), 82, 84, 86, 92-100 (парные), 106-112 (парные), 113, 114, 116-121, 123-141 (нечетные);

Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;

Ивана Выговского: 2, 5-10, 12, 13, 16-18, 20-28 (парные), 32-50 (парные);

Яворницкого: 1А, 4, 10, 12, 14, 16А, 17-19, 22;

Жовтый: 4-18 (парные), 22, 24;

Козацкий: 8, 12, 16;

Коцюбинского: 1, 3, 7, 9, 13-23 (нечетные), 27;

Майдановский: 2, 3, 5-7, 9-14, 18-28 (парни);

Марьяновский: 1-7 (нечетные), 11-17 (нечетные);

Сонячный: 1-6, 8-10, 12, 14, 16-18, 20, 22, 24, 28, 30, 32;

Также следует быть готовыми с 08:00 до 17:30 жителям Вольногорска, проживающим по адресам:

Молодижна: 8, 46, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52, 52А, 53, 53А, 54-56, 56А, 58, 60А, 60Б;

Центральна: 75Б, 79, 79А, 79Б, 81;

Молодижна, 53, 54, 55, 55а, 56;

бульвар Миру: 9А.

В пятницу 19 числа, с 08:00 до 18:00 пройдут плановые работы на электросетях в городе Днепре на улицах: пер. Джинчарадзе: 4, 8; шоссе Запоризька: 38.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 18 по 19 сентября в Днепре и области.

