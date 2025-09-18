При исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи отдельные виды денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области не принимаются во внимание.

Украинцев интересует, учитывают ли денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области в среднемесячный совокупный доход при оформлении жилищной субсидии, пишет Politeka.net.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" объяснили, что нужно об этом знать.

В недавнем разъяснении говорится, что при исчислении среднемесячного совокупного дохода семейства отдельные виды денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области не принимаются во внимание.

В частности, не учитываются разовые пособия, среди которых компенсации или единовременные социальные выплаты, а также денежное довольствие военнослужащих в период их непосредственного участия в боевых действиях.

Специалисты отмечают: логика этих решений достаточно проста. Если речь идет об единовременной денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области или о специальных выплатах, которые военный получает именно при выполнении боевых задач, то они не должны влиять на право его семьи на другие виды государственной помощи. Это позволяет избежать ситуаций, когда временные или разовые средства могут снизить уровень поддержки, необходимой для долгосрочного выживания и адаптации.

Отдельно урегулирован вопрос о денежном довольствии военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Государство предусмотрело, что их семьи имеют право на получение ежемесячных выплат за находящегося в плену военного, интернированного или признанного безвестно отсутствующим.

Эти средства начисляются до того момента, пока действует соответствующий приказ командира, или до момента принятия решения суда, которое может подтвердить отсутствие лица или объявить его умершим.

Важно, что такие начисления поступают ежемесячно, а значит, они относят к среднемесячному совокупному доходу семьи. То есть семьи, получающие эти средства за своего защитника, должны понимать, что указанные выплаты учитываются при исчислении общего дохода.

