Работа для пенсионеров во Львове доступна благодаря актуальным предложениям нескольких работодателей, сообщает Politeka.

На сайте work.ua представлены варианты трудоустройства для людей с разным опытом и навыками, что позволяет выбирать удобные должности.

Например, кафе «Языката Теща», расположенное на проспекте Свободы, ищет работницу для мытья посуды. Заработная плата составляет 12 000 гривен, дополнительно предоставляются бонусы и питание. График переменный – три через три дня, с 08:00 до 20:00. В обязанности входит содержание кухни и зала в чистоте, мытье инвентаря и посуды.

В сети супермаркетов "Сільпо" есть вакансия грузчика с оплатой от 25 200 до 35 800 гривен, в зависимости от изменения. Сотрудникам предлагают официальное трудоустройство, корпоративные бонусы, бесплатное такси после завершения рабочего дня и скидки на товары. Основные задачи – прием грузов, разгрузка, сортировка продукции и поддержание порядка на складе. Предложение подходит для студентов, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Компания Rom LTD объявила набор водителей категории С или С1 для доставки металлочерепицы и профнастила. Требование – минимум год практического опыта. Работа предусматривает перевозку грузов автомобилями МАЗ или МАН с прицепом по регионам Западной Украины. Заработок – 30000–36000 гривен с возможностью премий.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления – от кухонного обслуживания до логистики. Вакансии предоставляют стабильную оплату, социальные гарантии и возможность оставаться активными после выхода на пенсию.

