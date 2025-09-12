Из-за дефицита рабочих рук, из-за эмиграции и войны появляется все больше вакансий, где предлагается работа для пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается должность техника по ремонту, мерчендайзер с собственным автомобилем, которая оплачивается зарплатой в размере от 30 000 – 40 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Требования к кандидату:
- наличие собственного автомобиля;
- знание и понимание деятельности технического мерчендайзера и желание работать в этом направлении;
- базовые навыки труда с инструментом (шуруповерт, отвертка);
аккуратность и ответственность;
- ориентированность на результат.
Обязанности в должности:
- работа по маршруту в розничных точках продаж с известными брендами (Т-киоски, магазины, АЗС) в пределах закрепленного региона;
- проведение технического обслуживания торгового электрооборудования (подсветка рекламных площадей, иллюминационного изображения витрин и т.п.) при необходимости;
- антипылевая обработка и диагностическое обслуживание оборудования;
отчетность и корректная работа с приложением в смартфоне.
Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность охранника в супермаркете, оплачиваемую зарплатой в размере от 22 500 до 27 000 гривен.
Предлагается кандидатам официальное трудоустройство; возможности карьерного роста и развития у современной компании; обеспечение горюче-смазочными материалами в полном объеме; оплату амортизации вашего автомобиля и мобильной связи.
Требования к кандидату:
- ответственность и дисциплинированность;
- коммуникабельность;
- желание работать;
- хорошая физическая форма.
Обязанности в должности:
- Охрана объекта и ценностей;
- Контроль порядка и задержание лиц, совершивших хищение.
