Работа для пенсионеров в Одессе найдется ряду специалистов, там украинцам обещают хорошие условия.

Из-за дефицита рабочих рук, из-за эмиграции и войны появляется все больше вакансий, где предлагается работа для пенсионеров в Одессе, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается должность техника по ремонту, мерчендайзер с собственным автомобилем, которая оплачивается зарплатой в размере от 30 000 – 40 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Требования к кандидату:

наличие собственного автомобиля;

знание и понимание деятельности технического мерчендайзера и желание работать в этом направлении;

базовые навыки труда с инструментом (шуруповерт, отвертка);

аккуратность и ответственность; ориентированность на результат.

Обязанности в должности:

работа по маршруту в розничных точках продаж с известными брендами (Т-киоски, магазины, АЗС) в пределах закрепленного региона;

проведение технического обслуживания торгового электрооборудования (подсветка рекламных площадей, иллюминационного изображения витрин и т.п.) при необходимости;

антипылевая обработка и диагностическое обслуживание оборудования;

отчетность и корректная работа с приложением в смартфоне.

Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность охранника в супермаркете, оплачиваемую зарплатой в размере от 22 500 до 27 000 гривен.

Предлагается кандидатам официальное трудоустройство; возможности карьерного роста и развития у современной компании; обеспечение горюче-смазочными материалами в полном объеме; оплату амортизации вашего автомобиля и мобильной связи.

Требования к кандидату:

ответственность и дисциплинированность;

коммуникабельность;

желание работать;

хорошая физическая форма.

Обязанности в должности:

Охрана объекта и ценностей;

Контроль порядка и задержание лиц, совершивших хищение.

