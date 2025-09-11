Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области устанавливает новые цены на отопление, горячую и холодную воду и стоки.

В Одесской области было утверждено повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют местные власти.

10 сентября исполнительный комитет города принял новые расценки на централизованное отопление, холодную и горячую воду, а также водоотвод.

Относительно тепловой энергии тариф от атомной электростанции вырос на 19,57 грн, или на 12,3% по сравнению с предыдущим и составляет 167,73 грн за 1 Гкал без НДС. Снабжение отопления и горячей воды через КП ТИКХ для населения установлено в размере 714,00 грн за 1 Гкал по НДС на период с октября 2025 года по сентябрь 2026-го.

В то же время, на данный момент действует мораторий на повышение стоимости для граждан, поэтому платежная сумма останется на уровне 412,78 грн за 1 Гкал, что было установлено в начале 2022 года. Как пояснила начальница управления экономического развития Татьяна Тациенко, новые тарифы вступят в силу только после окончания войны. Государство должно возмещать разницу тарифов, но пока этого не происходит, а долг перед КП ТИКХ достиг 98 миллионов гривен.

Что касается холодного водоснабжения и стоков, исполнительный комитет утвердил тарифы на уровне 43,08 грн/м3 для водоснабжения и 57,60 грн/м3 для водоотведения по НДС. Решение вступает в силу 10 сентября 2025 года. Жители с доходом ниже двух прожиточных минимумов могут обратиться за компенсацией в управление социальной защиты.

По словам Татьяны Тациенко, принятые тарифы являются экономически обоснованными, проверены специалистами управления и уменьшены по сравнению с предложениями атомной станции и КП ТИКХ.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области устанавливает новые расценки на отопление, горячую и холодную воду и стоки, обеспечивая экономически обоснованные условия для поставок коммунальных ресурсов, при этом для населения, подпадающего под мораторий, плата останется на прежнем уровне.

