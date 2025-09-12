Дефицит продуктов в Полтавской области уже оказывает влияние на рынок и заставляет домохозяйства адаптироваться к новым условиям.

Дефицит продуктов в Полтавской области может повлечь за собой значительное повышение стоимости хлеба в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Местные жители уже готовятся к изменениям в цене основного пищевого продукта, поскольку ситуация на рынке становится заметнее.

Специалисты отмечают, что стандартный пшеничный батон может стоить до 55 гривен, что примерно на 20-25% превышает нынешнюю стоимость. Основной причиной удорожания называют рост расходов на топливо, непосредственно влияющий на логистическую цепь — от перевозки сырья до доставки готовой продукции в торговые сети.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, объясняет, что хотя у Украины достаточно пшеницы и мощности для выпечки хлеба, транспортные расходы остаются ключевым фактором в формировании розничной цены. Постепенное увеличение тарифов на горючее ощутимо сказывается на стоимости хлебобулочных изделий в магазинах.

Дополнительно ситуацию усугубляют чрезвычайные события, такие как разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры в результате ракетных ударов российской федерации. Такие инциденты могут усугубить дефицит продуктов в Полтавской области и еще больше поднять цену на хлеб.

По состоянию на начало августа 2025 года средние расценки на хлеб в Украине были такими: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Ожидаемое повышение до 55 гривен создает ощутимую нагрузку на семейные бюджеты.

Эксперты советуют заранее планировать покупки и пользоваться акциями, чтобы минимизировать расходы осенью.

Источник: agroweek

