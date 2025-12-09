Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області надають власники приватних помешкань у різних населених пунктах регіону, інформує Politeka.

Актуальні відомості про доступні варіанти проживання регулярно публікуються на порталі «Допомагай».

Одним із прикладів є Старокостянтинівський район, село Старий Остропіль. Тут запропоновано будинок площею 110 кв. м. Він обладнаний усіма комунікаціями: газопостачанням, водою, електрикою та інтернетом. Доступне поселення для жінок, дітей, літніх осіб та родин. У самому населеному пункті функціонують освітні заклади, магазини, ринок, пошта, амбулаторія. Поруч розташовані річка, ліс і траса Київ–Хмельницький. Загалом передбачено чотири місця для проживання.

У цьому ж селі запропоновано ще один варіант. Це будинок тієї ж площі — 110 кв. м. Споруда має гараж, господарські приміщення, літню кухню, виноградник і сад. На території також облаштовані місця для бані та городу. Пропозиція орієнтована на жінок і людей похилого віку. Для отримання додаткової інформації потрібно звертатися за телефоном, вказаним у повідомленні.

Ще одне житло доступне у Кам’янці-Подільському на вулиці Грушевського. Там у приватному секторі пропонується поселення у цегляному будинку. Доступні місця для двох осіб. Господар готовий розглядати варіанти для родин із дітьми, літніх осіб, чоловіків або подружніх пар. Житло надається безкоштовно, але передбачає допомогу у побутових справах. Біля будинку розташовані сад, город і місце для утримання домашніх тварин, що зручно для людей, які бажають жити у сільських умовах.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області доступне в кількох населених пунктах, а умови відрізняються залежно від конкретної пропозиції.

