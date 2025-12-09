Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предоставляют владельцы частных домов в разных населенных пунктах региона, информирует Politeka.

Актуальные сведения о доступных вариантах проживания регулярно публикуются на портале «Допомагай».

Одним из примеров является Староконстантиновский район, село Старый Острополь. Здесь предложено здание площадью 110 кв. м. Он оборудован всеми коммуникациями: газоснабжением, водой, электричеством и Интернетом. Доступно поселение для женщин, детей, пожилых и семей. В самом населённом пункте функционируют образовательные учреждения, магазины, рынок, почта, амбулатория. Рядом расположены река, лес и трасса Киев-Хмельницкий. В общей сложности предусмотрено четыре места для проживания.

В этой же деревне предложен еще один вариант. Это дом той же площади – 110 кв. м. Сооружение имеет гараж, хозяйственные помещения, летнюю кухню, виноградник и сад. На территории также обустроены места для бани и огорода. Предложение ориентировано на женщин и пожилых людей. Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефону, указанному в сообщении.

Еще одно жилье доступно в Каменце-Подольском на улице Грушевского. Там в частном секторе предлагается поселение в кирпичном доме. Доступные места для двух человек. Хозяин готов рассматривать варианты для семей с детьми, пожилых, мужчин или супружеских пар. Жилье предоставляется бесплатно, но предусматривает помощь по бытовым делам. Возле дома расположен сад, огород и место для содержания домашних животных, что удобно для людей, желающих жить в сельских условиях.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области доступно в нескольких населенных пунктах, а условия отличаются в зависимости от конкретного предложения.

