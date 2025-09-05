Дефицит продуктов в Киевской области ощутим из-за сложностей с производством подсолнечника на южных землях, сообщает Politeka.

В Херсонском регионе аграрии вынуждены уничтожать посевы после сильной летней засухи в 2025 году. Нехватка влаги и отсутствие полива из-за разрушения Каховской ГЭС привели к резкому снижению урожайности: часть культур не успела расцвести, а спасти ситуацию могут только поздние посевы, однако результат таких работ остается неопределенным.

Более двух месяцев без осадков на правобережной части региона вынудили хозяев отказываться от подсолнечных плантаций. Первое собрание показало лишь 0,2–0,3 тонны с гектара вместо ожидаемых значений. Дополнительные проблемы вызвали весенние заморозки, грозы, шквалы и распространение саранчи.

Эксперты отмечают: хотя потери на юге серьезные, катастрофы для всей страны не произойдет. В степных зонах — Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской — более благоприятные условия. По оценкам, общий урожай может достичь 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует потери.

В то же время, дефицит продуктов в Киевской области связан с уменьшением предложения подсолнечного масла. Перерабатывающие предприятия больше ориентируются на сою и рапс, тогда как предварительные запасы семян постепенно иссякают. Это вызвало повышение розничных цен в июне-июле 2025 года. По информации Минфина, средняя стоимость в июне составила 80,62 грн., а в июле индекс потребительских цен достиг 100,4.

В торговой сети АТБ бутылка масла 0,9 л стоит 72,27 грн, то есть литр – 80,3 грн. В Сильпо аналогичный продукт продается по 96,99 грн. Такая же тенденция видна и в других магазинах.

Специалисты советуют украинцам внимательно следить за изменениями, а также использовать акционные предложения для экономии во время осенних закупок.

Источник: Телеграф

