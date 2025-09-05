Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области остается действенной, однако получение выплат требует строгого соблюдения установленных правил и критериев.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области остается доступной, однако в августе часть переселенцев может не получить финансирование, сообщает Politeka.

Причиной тому станет несоответствие критериям, определенным постановлением Кабмина №332. Выплаты назначается Пенсионным фондом Украины и они направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц.

Помощь оказывается гражданам, покинувшим территории с активными боевыми действиями, выехавшим из временно оккупированных районов или чей дом был разрушен или признан непригодным для проживания. Выплаты распространяются на детей, рожденных в ВПЛ, состоящих на учете. Размер поддержки составляет 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью, а другим категориям – 2 000 гривен.

Денежная помощь предоставляется в течение шести месяцев с момента подачи заявления, независимо от даты обращения с максимально возможным периодом получения до 12 месяцев.

Повторное назначение возможно только для семей с несовершеннолетними, людьми с инвалидностью, пенсионерами, одинокими матерями или родителями, многодетными, ухаживающими за детьми с инвалидностью, а также для студентов или учеников 18–23 лет, обучающихся на дневной форме и не имеющих собственной семьи, или граждан, или граждан.

Если семья больше не отвечает требованиям, например среднемесячный доход на одного человека превышает 9,44 тысячи гривен, или возвращается на прежнее место жительства, выезжает за границу более 30 дней подряд или 60 дней суммарно в течение полугода, финансирование не предоставляется.

Итак, денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области остается действенной, однако получение выплат требует строгого соблюдения установленных правил и критериев.

