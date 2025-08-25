Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області спрямована передусім на відновлення так званого теплового контуру оселі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається в рамках проєкту підтримки благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.

Детальніше про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Маєте житло, яке зазнало пошкоджень унаслідок війни? Тепер у вас з’явилася можливість отримати допомогу від професійної будівельної компанії для проведення його відновлювальних робіт. Для цього достатньо подати заявку на участь у спеціальному проєкті.

Умови участі у програмі такі:

житло повинно бути пошкоджене після 24.02.2022;

будівля має залишатися придатною для проживання, тобто не повністю зруйнованою;

заявники повинні мати втрату доходу або рівень заробітку, що становить менше 6318 гривень на одну особу в домогосподарстві.

Що саме ремонтується в рамках гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області?

Проєкт спрямований передусім на відновлення так званого теплового контуру оселі. Це означає ремонт або заміну віконних конструкцій, дверей, а також покрівлі будинку. Саме ці елементи є критичними для збереження тепла і безпеки мешканців у холодний період.

Хто може отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області

Подавати заявку мають право родини, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. Серед них:

одинока мати, батько чи опікун, які виховують дитину або дітей віком до 18 років;

вагітна жінка або мати з дитиною до 3 років;

багатодітна сім’я, де є 3 і більше неповнолітніх дітей;

родина, у складі якої є особа з інвалідністю, тяжким або хронічним захворюванням;

самотня людина віком від 55 років або домогосподарство, що складається лише з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки з боку рідних.

Перелік документів, які потрібно підготувати для участі у програмі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують належність до вразливої категорії (довідки МСЕК, посвідчення багатодітної родини, медичні довідки тощо);

акт обстеження та підтвердження пошкоджень житла;

документ, що підтверджує право власності на помешкання;

довідка про доходи всіх членів домогосподарства.

Важливо врахувати такі моменти:

подання заявки ще не означає автоматичного отримання допомоги, остаточне рішення ухвалюється після розгляду документів і перевірки житла;

проєкт не покриває відновлення повністю зруйнованих будівель і не передбачає грошових виплат у вигляді компенсацій;

оцінку пошкоджень проводитимуть кваліфіковані інженери благодійного фонду.

