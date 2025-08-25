Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається в рамках проєкту підтримки благодійної організації "Карітас", повідомляє Politeka.net.
Детальніше про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.
Маєте житло, яке зазнало пошкоджень унаслідок війни? Тепер у вас з’явилася можливість отримати допомогу від професійної будівельної компанії для проведення його відновлювальних робіт. Для цього достатньо подати заявку на участь у спеціальному проєкті.
Умови участі у програмі такі:
- житло повинно бути пошкоджене після 24.02.2022;
- будівля має залишатися придатною для проживання, тобто не повністю зруйнованою;
- заявники повинні мати втрату доходу або рівень заробітку, що становить менше 6318 гривень на одну особу в домогосподарстві.
Що саме ремонтується в рамках гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області?
Проєкт спрямований передусім на відновлення так званого теплового контуру оселі. Це означає ремонт або заміну віконних конструкцій, дверей, а також покрівлі будинку. Саме ці елементи є критичними для збереження тепла і безпеки мешканців у холодний період.
Хто може отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області
Подавати заявку мають право родини, які відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. Серед них:
- одинока мати, батько чи опікун, які виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- вагітна жінка або мати з дитиною до 3 років;
- багатодітна сім’я, де є 3 і більше неповнолітніх дітей;
- родина, у складі якої є особа з інвалідністю, тяжким або хронічним захворюванням;
- самотня людина віком від 55 років або домогосподарство, що складається лише з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки з боку рідних.
Перелік документів, які потрібно підготувати для участі у програмі:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують належність до вразливої категорії (довідки МСЕК, посвідчення багатодітної родини, медичні довідки тощо);
- акт обстеження та підтвердження пошкоджень житла;
- документ, що підтверджує право власності на помешкання;
- довідка про доходи всіх членів домогосподарства.
Важливо врахувати такі моменти:
- подання заявки ще не означає автоматичного отримання допомоги, остаточне рішення ухвалюється після розгляду документів і перевірки житла;
- проєкт не покриває відновлення повністю зруйнованих будівель і не передбачає грошових виплат у вигляді компенсацій;
- оцінку пошкоджень проводитимуть кваліфіковані інженери благодійного фонду.
