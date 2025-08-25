Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области направлена прежде всего на восстановление так называемого теплового контура дома.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в рамках проекта поддержки благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.net.

Есть жилье, которое получило повреждения в результате войны? Теперь у вас появилась возможность получить помощь от профессиональной строительной компании для проведения его восстановительных работ. Для этого достаточно подать заявку на участие в специальном проекте.

Условия участия в программе следующие:

жилье должно быть повреждено после 24.02.2022;

здание должно оставаться пригодным для проживания, то есть не полностью разрушенным;

заявители должны иметь потерю дохода или уровень заработка, что составляет менее 6318 гривен на одного человека в домохозяйстве.

Что же ремонтируется в рамках гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области?

Проект направлен прежде всего на восстановление так называемого теплового контура дома. Это означает ремонт или замену оконных конструкций, дверей и кровли дома. Именно эти элементы критичны для сохранения тепла и безопасности жителей в холодный период.

Кто может получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области

Подавать заявку имеют право семьи, отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости. Среди них:

одинокая мать, отец или опекун, воспитывающие ребенка или детей младше 18 лет;

беременная женщина или мать с ребёнком до 3 лет;

многодетная семья, где есть 3 и более несовершеннолетних детей;

семья, в составе которой есть лицо с инвалидностью, тяжелым или хроническим заболеванием;

одинокий человек в возрасте от 55 лет или домохозяйство, состоящее только из одного-двух пожилых людей, не имеющих поддержки со стороны родных.

Список документов, которые необходимо подготовить для участия в программе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории (справки МСЭК, удостоверения многодетной семьи, медицинские справки и т.п.);

акт обследования и подтверждения повреждений жилья;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

справка о доходах всех членов домохозяйства.

Важно учесть следующие моменты:

подача заявки еще не означает автоматического получения помощи, окончательное решение принимается после рассмотрения документов и проверки жилья;

проект не покрывает восстановление полностью разрушенных построек и не предусматривает денежных выплат в виде компенсаций;

оценку повреждений будут проводить квалифицированные инженеры благотворительного фонда.

