Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в рамках проекта поддержки благотворительной организации "Каритас", сообщает Politeka.net.
Детальнее об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке .
Есть жилье, которое получило повреждения в результате войны? Теперь у вас появилась возможность получить помощь от профессиональной строительной компании для проведения его восстановительных работ. Для этого достаточно подать заявку на участие в специальном проекте.
Условия участия в программе следующие:
- жилье должно быть повреждено после 24.02.2022;
- здание должно оставаться пригодным для проживания, то есть не полностью разрушенным;
- заявители должны иметь потерю дохода или уровень заработка, что составляет менее 6318 гривен на одного человека в домохозяйстве.
Что же ремонтируется в рамках гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области?
Проект направлен прежде всего на восстановление так называемого теплового контура дома. Это означает ремонт или замену оконных конструкций, дверей и кровли дома. Именно эти элементы критичны для сохранения тепла и безопасности жителей в холодный период.
Кто может получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области
Подавать заявку имеют право семьи, отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости. Среди них:
- одинокая мать, отец или опекун, воспитывающие ребенка или детей младше 18 лет;
- беременная женщина или мать с ребёнком до 3 лет;
- многодетная семья, где есть 3 и более несовершеннолетних детей;
- семья, в составе которой есть лицо с инвалидностью, тяжелым или хроническим заболеванием;
- одинокий человек в возрасте от 55 лет или домохозяйство, состоящее только из одного-двух пожилых людей, не имеющих поддержки со стороны родных.
Список документов, которые необходимо подготовить для участия в программе:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории (справки МСЭК, удостоверения многодетной семьи, медицинские справки и т.п.);
- акт обследования и подтверждения повреждений жилья;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- справка о доходах всех членов домохозяйства.
Важно учесть следующие моменты:
- подача заявки еще не означает автоматического получения помощи, окончательное решение принимается после рассмотрения документов и проверки жилья;
- проект не покрывает восстановление полностью разрушенных построек и не предусматривает денежных выплат в виде компенсаций;
- оценку повреждений будут проводить квалифицированные инженеры благотворительного фонда.
Последние новости:
Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.
Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.