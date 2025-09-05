Размер денежной помощи в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий составляет 3000 гривен.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется только украинцам, относящимся к определенным категориям отбора, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Александровского городского совета.

Если вы внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое сейчас проживает в Александрийской общине, вы можете получить единовременную денежную помощь.

Кто может получить?

На денежную помощь в Кировоградской области имеют право следующие категории ВПЛ:

Многодетные семьи (помощь предоставляется на каждого члена семьи).

Люди с инвалидностью I и II группы.

Лица, достигшие 80-летнего возраста (пенсионеры).

Размер денежной помощи в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий составляет 3000 гривен. Многодетные семьи получают 3000 гривен на каждого человека. Эта помощь выплачивается раз в год, независимо от других доходов или социальных выплат, за исключением тех, кто находится на полном государственном содержании.

Чтобы получить выплату, подготовьте и предоставьте следующие документы:

Письменное заявление.

Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Копия идентификационного кода (РНОКПП).

Копия справки о взятии на учет ВПЛ.

Банковская справка с номером IBAN.

В зависимости от категории к основному пакету документов нужно добавить:

Для лиц с инвалидностью: копию справки МСЭК или выписку из решения экспертной команды, а также копию удостоверения (если есть).

Для многодетных семей: копии свидетельств о рождении всех детей младше 14 лет, а также копии удостоверений родителей и детей из многодетной семьи.

Куда обратиться?

Чтобы оформить помощь, обратитесь в Управление социальной защиты населения по адресу: г. Александрия, улица Шевченко, 109, кабинеты 5 или 15.

