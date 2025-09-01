Дефицит продуктов в Киевской области может оказать существенное влияние на семейный бюджет.

Дефицит продуктов в Киевской области в этом году может стать серьезным вызовом для жителей из-за прогнозируемого подорожания хлеба, сообщает Politeka.

Основным фактором подорожания эксперты называют увеличение цен на топливо, непосредственно влияющее на производственные и логистические затраты.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркнул, что у Украины есть собственные производственные мощности и достаточно пшеницы, однако энергетические затраты определяют конечную цену хлебобулочных изделий. Даже небольшое повышение стоимости горючего способно подтолкнуть цены на готовую продукцию.

Экономист прогнозирует, что средняя стоимость пшеничной буханки может достичь 55 гривен. Это не двукратное подорожание, но существенно повлияет на семейные бюджеты, уже испытывающие рост расходов на продукты и коммунальные услуги. Он добавил, что форс-мажорные обстоятельства, такие как разрушение хлебозаводов из-за обстрелов, способны ускорить подорожание и создать дополнительный дефицит продукции.

На начало августа 2025 цены составляют: 450 г батона «Румьянец» нарезного — 27,90 грн, 600–650 г пшеничного хлеба — 42,99–44,72 грн, 300 г ржаного «Бородинского» — 44,90 грн. Прогнозируемый рост до 55 грн означает повышение на 20–25% в среднем.

На конечную стоимость будут влиять несколько факторов: стоимость горючего, состояние инфраструктуры и логистики, сезонность урожая зерновых и стабильность курса гривны, что отражается на импорте оборудования и сырья.

Эксперты отмечают, что резкого ценового шока ожидать не стоит, однако постепенное повышение до психологической отметки в 55 гривен за буханку вполне реально. Жителям стоит учесть, что дефицит продуктов в Киевской области может оказать существенное влияние на семейный бюджет, а подорожание хлеба станет ощутимым уже этой осенью.

