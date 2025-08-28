При назначении субсидии в Запорожской области с 1 сентября, кроме дохода семьи, учитываются и другие факторы.

Установлены строгие правила, цель которых — сделать субсидии в Запорожской области с 1 сентября максимально прозрачной, но в то же время значительно сужают круг получателей, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает ПФУ.

До 30 сентября в Украине проходит автоматическое продление льгот на период без отопления. Большинство получателей продолжат получать государственную помощь без необходимости подачи дополнительных заявлений при условии, что не изменился состав семьи или имущественное состояние домохозяйства. В случае каких-либо изменений о них следует уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Размер льготы определяется исходя из среднего месячного дохода семьи. К нему учитывают: зарплаты, пенсии, стипендии (кроме социальных для сирот), социальные выплаты, пособие по безработице, переводы из-за границы, дивиденды и доходы от аренды или продажи имущества.

Подача заявления и декларации на субсидии в Запорожской области с 1 сентября обязательна в следующих случаях:

в домохозяйстве проживают внутриперемещенные лица;

жилье арендуется и оплачиваются коммунальные услуги;

фактическое количество проживающих меньше, чем указано в регистрационных документах;

в прошлом отопительном сезоне льготы составляла 0 грн;

помощь необходима для приобретения твердого или жидкого топлива или сжиженного газа.

При назначении субсидии в Запорожской области с 1 сентября, кроме дохода семьи, учитываются и другие факторы. Поддержка не предоставляется в случае:

наличия чрезмерно выплаченной субсидии, которая не возвращена;

долгов по алиментам более чем за три месяца;

долгов за коммунальные услуги свыше 680 грн. за три месяца;

наличия депозита свыше 100 тыс. грн. или совершение покупок на сумму свыше 100 тыс. грн.;

наличия взрослого члена семьи, который не работает, не обучается и не состоит на учете в центре занятости;

наличия автомобиля моложе 5 лет или двух и более транспортных средств в возрасте до 15 лет (мопеды и велосипеды не учитываются).

Кроме того, помощь не назначается, если площадь жилья превышает 130 кв.м для квартиры или 230 кв.м для частного дома, за исключением многодетных семей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.