Стало известно, как именно происходит запись на бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе можно получить от благотворительного фонда "Support Kherson", однако нужно знать условия для получения помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в Телеграмм-канале организации.

Благотворительный фонд Support Kherson продолжает поддерживать жителей Херсонщины, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родные дома и живут в других регионах Украины.

Особое внимание уделяется тем, кто нашел убежище в городе Одесса и Одесской области. Именно здесь для них организована выдача гуманитарной помощи.

Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ

Получить гуманитарные наборы могут:

жители города Херсона и Херсонской области, вынужденно выехавшие из своих домов и ныне проживающие на территории города Одесса или области;

лица, имеющие действующую справку внутри перемещенного лица с местом регистрации в городе Одесса;

семьи, которые могут предоставить оригиналы документов получателя и справки ВПЛ на всех членов домохозяйства.

Таким образом, поддержка адресна и предоставляется исключительно тем, кто подтвердил свой статус и регистрацию в регионе.

Какие документы необходимо иметь при себе

При получении гуманитарной помощи обязательно нужно предоставить:

индивидуальный номер, поступивший вам в мессенджере Telegram после предварительной регистрации;

оригинал паспорта и идентификационного кода (ИНН);

справки ВПЛ на получателя и на всех членов семьи, указанных в заявке.

Наличие полного пакета документов позволяет добровольцам быстро и без лишних задержек оформить выдачу помощи.

Как происходит запись на бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе

Чтобы получить гуманитарную поддержку, необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого нужно заполнить онлайн-форму по ссылке.

После обработки заявки фонд Support Kherson посылает уведомления в мессенджере Telegram. В сообщении будет указано подтверждение регистрации и номер, который необходимо предъявить при получении поддержки.

