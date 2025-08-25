Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе можно получить от благотворительного фонда "Support Kherson", однако нужно знать условия для получения помощи, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь в Телеграмм-канале организации.
Благотворительный фонд Support Kherson продолжает поддерживать жителей Херсонщины, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родные дома и живут в других регионах Украины.
Особое внимание уделяется тем, кто нашел убежище в городе Одесса и Одесской области. Именно здесь для них организована выдача гуманитарной помощи.
Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ
Получить гуманитарные наборы могут:
- жители города Херсона и Херсонской области, вынужденно выехавшие из своих домов и ныне проживающие на территории города Одесса или области;
- лица, имеющие действующую справку внутри перемещенного лица с местом регистрации в городе Одесса;
- семьи, которые могут предоставить оригиналы документов получателя и справки ВПЛ на всех членов домохозяйства.
Таким образом, поддержка адресна и предоставляется исключительно тем, кто подтвердил свой статус и регистрацию в регионе.
Какие документы необходимо иметь при себе
При получении гуманитарной помощи обязательно нужно предоставить:
- индивидуальный номер, поступивший вам в мессенджере Telegram после предварительной регистрации;
- оригинал паспорта и идентификационного кода (ИНН);
- справки ВПЛ на получателя и на всех членов семьи, указанных в заявке.
Наличие полного пакета документов позволяет добровольцам быстро и без лишних задержек оформить выдачу помощи.
Как происходит запись на бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе
Чтобы получить гуманитарную поддержку, необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого нужно заполнить онлайн-форму по ссылке.
После обработки заявки фонд Support Kherson посылает уведомления в мессенджере Telegram. В сообщении будет указано подтверждение регистрации и номер, который необходимо предъявить при получении поддержки.
