Государство традиционно оказывает единовременную денежную помощь в августе для пенсионеров в Одесской области, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в объяснении ПФУ.
В 2025 году пенсионеры в Одесской области, относящиеся к определенным категориям граждан, имеют право на получение денежной помощи от государства.
Выплата назначается следующим категориям:
- людям с особыми заслугами перед государством;
- участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в таких местах;
- членам семей погибших или умерших ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и жертв нацистских преследований при условии, что вдова или вдовец не вступили в повторный брак;
- членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто, а также людям с инвалидностью в результате войны, болезни или трудового увечья;
- участникам войны, принудительно вывезенным на работы, а также детям партизан, подпольщиков и всех участников освободительной борьбы в тылу врага.
Размер денежной помощи для пенсионеров в Одесской области
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 года №486, в Сумской области в 2025 году установлены следующие размеры единовременных выплат:
- участникам боевых действий - 1000 гривен;
- лицам с инвалидностью в результате войны I группы - 3100 гривен;
- лицам с инвалидностью из-за боевых действий II группы - 2900 гривен;
- лицам с инвалидностью в результате боев III группы - 2700 гривен;
- гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3100 гривен.
Порядок получения
В большинстве случаев пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявления.
Те граждане, которые состоят на учете в Пенсионном фонде Украины, получат выплату автоматически.
Военнослужащие, а также работники правоохранительных и силовых структур получают средства на основании данных, которые представляют их учреждения в Пенсионный фонд.
Однако для тех, кто имеет право на помощь, но не пенсионер, не проходит военную службу и не работает, действует другой порядок. Такие лица должны лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Представление информации осуществляется до 1 августа. Если по определенным причинам возникает задержка, данные могут быть представлены до 1 октября. В случае, когда деньги так и не поступили, граждане имеют право обратиться самостоятельно — но не позднее 1 ноября.
