В 2025 году пенсионеры в Одесской области, принадлежащие к определенным категориям граждан, имеют право на получение денежной помощи от государства.

Государство традиционно оказывает единовременную денежную помощь в августе для пенсионеров в Одесской области, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении ПФУ.

Выплата назначается следующим категориям:

людям с особыми заслугами перед государством;

участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в таких местах;

членам семей погибших или умерших ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий и жертв нацистских преследований при условии, что вдова или вдовец не вступили в повторный брак;

членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто, а также людям с инвалидностью в результате войны, болезни или трудового увечья;

участникам войны, принудительно вывезенным на работы, а также детям партизан, подпольщиков и всех участников освободительной борьбы в тылу врага.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Одесской области

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 года №486, в Сумской области в 2025 году установлены следующие размеры единовременных выплат:

участникам боевых действий - 1000 гривен;

лицам с инвалидностью в результате войны I группы - 3100 гривен;

лицам с инвалидностью из-за боевых действий II группы - 2900 гривен;

лицам с инвалидностью в результате боев III группы - 2700 гривен;

гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3100 гривен.

Порядок получения

В большинстве случаев пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявления.

Те граждане, которые состоят на учете в Пенсионном фонде Украины, получат выплату автоматически.

Военнослужащие, а также работники правоохранительных и силовых структур получают средства на основании данных, которые представляют их учреждения в Пенсионный фонд.

Однако для тех, кто имеет право на помощь, но не пенсионер, не проходит военную службу и не работает, действует другой порядок. Такие лица должны лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Представление информации осуществляется до 1 августа. Если по определенным причинам возникает задержка, данные могут быть представлены до 1 октября. В случае, когда деньги так и не поступили, граждане имеют право обратиться самостоятельно — но не позднее 1 ноября.

