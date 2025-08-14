Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляют в рамках проекта общественной организации «Центр Социального партнерства "Перспектива"» в сотрудничестве с Mercy Corps, сообщает Politeka.

Детали и правила участия опубликованы на официальных онлайн-страницах организации .

Программа ориентирована на пенсионеров или семьи без детей, нуждающихся в кратковременном проживании — до 21 дня. Предусмотрено бесплатное размещение и помощь посредством юридических и психологических консультаций. Обращение возможно по телефону или по электронной форме.

На платформе «Допомагай» размещены данные о двух вариантах поселения в частном секторе города. Первый – дом с тремя комнатами, газовым отоплением и внутренними удобствами. Второй – двухкомнатное жилье на улице Печерской с санузлом во дворе и душем в главном доме.

Помещения оснащены кроватями, шкафами, основной мебелью и предметами обихода. Кухня, бытовая техника и Интернет используются вместе. Организаторы оказывают помощь в оформлении справки ВПЛ и сопровождают вопросы социальной поддержки.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге является частью комплексной помощи, которая включает в себя гуманитарные инициативы, медицинскую поддержку и волонтерские проекты, направленные на временное обеспечение стабильности и комфорта для тех, кто оказался в сложных условиях.

Кстати, в Кривом Роге также можно получить денежную помощь. Поддержка закреплена на законодательном уровне и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 г. № 859.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: для переселенців готують корисне нововведення, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто може отримати понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: хто з переселенців може оформити грошову допомогу, в ПФУ пояснили.