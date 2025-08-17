Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных городах и селах региона.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в нескольких населенных пунктах, причем каждый вариант имеет собственные условия размещения, сообщает Politeka.

Актуальная информация обнародована на сайте Допомагай.

В Васильковке, Васильковский район, есть две комнаты в частном доме, состоящий из четырех помещений, кухни, санузла и прихожей. Дом оборудован газовым отоплением, водоснабжением, газовой колонкой, холодильником, микроволновой печью, стиральной машиной и необходимой мебелью.

Предложение ориентировано на двух человек в возрасте от 50 лет, имеющих опыт проживания в частном секторе. Предусмотрено совместное проживание с пожилой женщиной, уход за порядком в доме и на приусадебном участке с садом и огородом. Оплата касается только коммунальных услуг.

В Пятихатках, Пятихатском районе, в сельском доме с уличными удобствами и дровяным отоплением могут поселить одного мужчину. Это может быть выпускник интерната, сирота или пенсионер, ценящий покой и любящий рыбалку. Проживание бесплатное, предоставляются продукты, одежда и средства для уборки. От жильца ждут помощь в хозяйственных делах, порядочность и уравновешенный характер.

В Каменском, по улице Яворницкого, предлагают комнату площадью 12 кв. м в трехкомнатной квартире на третьем этаже для женщины пенсионного возраста без серьезных проблем со здоровьем. Проживание – бесплатное.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных городах и селах региона, но каждое предложение предусматривает определенные условия для будущих жителей. Чтобы узнать больше, следует обращаться к авторам объявлений.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: выплаты будут предоставляться не всем, названы условия для получения

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области: как получить помощь

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи