Синоптики составили прогноз погоды в Харькове на неделю с 11 по 17 августа и рассказали о погодных сюрпризах.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 11 по 17 августа. Начнется все с прохладного времени и осадков. В понедельник 11 числа: вечером прояснится, но к этому моменту небосвод будет покрыто облаками. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха достигает максимума +24°C.

Во вторник, 12.08: станет теплее, воздух прогреется до +24°C. Днем небо может ненадолго затянуть облаками. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться.

Среда, 13:08: тучи, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода. Без осадков. Температурные колебания от +16 до +25°C.

Четверг, 14 августа: ясное время будет наблюдаться в течение всего дня. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +16…+26°C.

В пятницу, 15.08: облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +17…+27°C.

Суббота, 16.08: утром небо в городе будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без дождей. Температура будет колебаться от +18 до +27°C.

В воскресенье 17.08: ясно ожидается утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Температурные показатели от +18 до +28°C. Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 11 по 17 августа обещает, что стопчики термометра пойдут вниз.

