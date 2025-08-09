Подорожание мяса в Днепре подтверждается по результатам мониторинга от портала Минфин и согласно данным торговых сетей, сообщает Politeka.

Сайт Минфин предоставляет актуальную динамику цен.

Зафиксирован рост стоимости на отдельные категории — в частности свиную грудинку и куриное филе.

Среднее значение цены на свиную грудинку сегодня составляет 215,20 гривен за килограмм. В Novus она стоит 199,00, Metro – 207,90, Auchan – 215,89, Megamarket – 238,00. Месяц тому назад средний показатель был 212,95 грн. За июль прирост составил 2,25.

Куриное филе также выросло в цене: в начале июля зафиксировано 224,03 гривен за кило, тогда как в конце - 234,05. В Novus стоимость – 229,00, Megamarket – 239,10. Средний показатель в прошлом месяце равнялся 224,49 за килограмм.

В "Сільпо" представлено несколько позиций фасованной продукции: охлажденная грудинка (100 г) - 19,90 гривен, голень курицы в специях - 17,81 за 100 грамм.

Подорожание мяса в Днепре охватывает разные сегменты ассортимента — как бюджетные, так и премиальные товары, согласно указанным торговым показателям.

К слову, в Днепропетровской области также сообщалось о дефиците овощей.

Аналитики EastFruit сообщают, что почти все тепличные комбинаты сейчас проводят работы по подготовке ко второму севообороту, что значительно ограничивает выборку продукции. Кроме этого, уменьшились объемы поставок и с летних теплиц из-за задержек в уборке урожая, вызванных погодой. В результате рынок столкнулся с дефицитом.

Кроме того, о дефиците продуктов сообщали и в Кривом Роге.

