Подорожание хлеба в Харькове имеет подобные, прежде всего, отражается в росте стоимости лаваша.

Подорожание хлеба в Харькове рассматривается в контексте общенационального роста цен на хлебобулочную продукцию, сообщает Politeka.

Актуальную статистику предоставляет портал Минфин .

В частности, в супермаркете Auchan лаваш Кавказский (230 г) сейчас стоит 34,90 грн. В июле показатель составил 31,28. В течение периода с 5 по 15 июля его продавали за 24,50, а с 16 числа установлена новая стабильная цена — 34,90. Это означает, что за 30 дней стоимость увеличилась на 10,40.

В Metro батон "Румянец" (450 г) предлагается по 27,90 гривен. Все дни месяца он реализовался по-прежнему, соответственно и средняя осталась аналогичной — 27,90.

В сети Novus хлеб пшеничный вырезка (650 г) стоит 47,99 грн. Раньше значение было на уровне 48,77. В период с 5 по 15 июля стоимость составляла 49,49, а с 16-го — 47,99. Таким образом, наблюдается уменьшение – 1,50 грн.

В Megamarket продукт "Царь Хлеб" (600 г) доступен за 42,90 гривен, а в Metro - 46,53. За прошедший период значение не изменялось. Средний уровень - 44,72.

В торговой точке "Сільпо" указана стоимость за 100 г таких позиций: "Альзас" солодовый - 11,90 гривен, "Крафтяр" Скандинавский - 9,89, гречишный подовой - 13,90.

Подорожание хлеба в Харькове имеет подобные, прежде всего, отражается в росте стоимости лаваша, которая оказалась самой динамичной среди представленных примеров.

Кстати, в Харькове также можно получить продукты бесплатно. Это доступно однократно людям, пострадавшим в результате войны. Программа поддержки направлена на самые уязвимые категории населения, сейчас переживающие чрезвычайно сложные обстоятельства.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.