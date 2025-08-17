Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области распределяются только среди тех, кто не получал подобной помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляются в рамках гуманитарной поддержки, которую реализует ASB Ukraine в сотрудничестве с партнерами, сообщает Politeka.

Проект предусматривает предоставление экстренной помощи жителям населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. По данным Eleos-Ukraine , ссылающейся на официальный источник в Facebook, инициатива охватывает территории Богодуховской, Дергачевской общин и города Харьков. Благодаря сотрудничеству с Aktion Deutschland Hilft и Eleos-Ukraine, реализовано обеспечение продуктовыми наборами и средствами гигиены.

Жители, обратившиеся за помощью, получают необходимое на основе реальных запросов. Податели поддержки фиксируют многочисленные слова благодарности со стороны получателей. Главная цель инициативы – адресная помощь лицам, находящимся в сложном положении. Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области распределяются только среди тех, кто не получал подобной поддержки за последние три месяца.

Кроме Харьковщины, гуманитарную программу также реализуют в Донецкой области — в Лиманской, Добропольской и Дружковской общинах. В то же время именно в Харькове и соседних районах зафиксирована наибольшая потребность из-за значительного количества людей, потерявших жилье или вынужденных эвакуироваться. Для оформления участия в программе следует обращаться на горячую линию координирующей процесс организации.

К слову, в Харьковской области тоже можно получить деньги.

Проект ориентируется на помощь гражданам с прифронтовых территорий, которые не получали пособия от других структур в течение последних трех месяцев.

