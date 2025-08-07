Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает стабильные условия, поддержку коллективов и удобные графики.

Работа для пенсионеров в Чернигове предлагается сразу в нескольких компаниях, открывших вакансии с официальным трудоустройством, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Компания Платинум, ПКФ, ЧП приглашает на должность водителя в офис. Кандидат будет работать на электромобиле Nissan Leaf, выполняя служебные задания: перевозку кассира в банк, сотрудников, а также командировочные поездки в Киев. График – с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Суббота и воскресенье – выходные. Требования: безаварийный опыт управления от трех лет, пунктуальность, чистоплотность, готовность к командировкам.

Компания Lucky Coffee ищет разнорабочего на полный рабочий день. Задачи включают в себя мелкие строительные, сантехнические, ремонтные работы, а также обслуживание территории. Зарплата – от 10 000 до 15 000 грн. График – с 9:00 до 18:00, пять дней в неделю. Предпочтение отдается кандидатам с опытом, однако главное – ответственность, порядочность, пунктуальность.

Черниговское троллейбусное управление предлагает вакансию дворника . Обязанности — уборка территории, тротуаров, урн, сезонная очистка снега и опавших листьев. Требования – выносливость, внимательность, опрятность. Опыт не обязателен, обучение проводится на месте. Заработная плата – 10 000–11 000 грн. Предусмотрен полный соцпакет.

Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает стабильные условия, поддержку коллективов и удобные графики.

Кстати, пенсионерам также сообщали о том, что в Черниговской области можно получить денежную помощь.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.