Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области продолжает отражаться в постепенном росте стоимости ключевых позиций.

Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области зафиксировано по результатам ежедневных наблюдений, сообщает Politeka.

Актуальную динамику цен предоставляет портал Минфин .

В августе средняя цена на маргарин "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) составляет 39,49 грн. В сети Novus она соответствует этой сумме. В июле средний показатель по магазинам был 36,17. Рост – 3,55.

На рынке пастеризованного молока Яготинское 2,6% (900 мл) средняя цена – 55,11 гривен. В сетях: Auchan – 56,30, Megamarket – 48,40, Metro – 58,76, Novus – 56,99. В июле среднее значение было 57,87. Разница - минус 2,76.

Твердый сыр Комо традиционный 50% (1 кг) в августе стоит 556,83 грн. Текущие предложения: Auchan - 519,00, Megamarket - 532,50, Novus - 619,00. Средний показатель в июле – 548,17. Повышение - 8,66 грн.

По данным маркета Сильпо цены выглядят так: маргарин сливочный «Щедро» 72% (250 г) – 28,99 грн, молоко пастеризованное «Молокия» 2,5% (900 г) – 51,99, сыр «Самбор Холандер» твердый 45% (100 г) – 5.

Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области продолжает отражаться в постепенном росте стоимости ключевых позиций маргарина, молока и сыра.

К слову, в Днепропетровской области также сообщалось о дефиците овощей.

Аналитики EastFruit сообщают, что почти все тепличные комбинаты сейчас проводят работы по подготовке ко второму севообороту, что значительно ограничивает выборку продукции. Кроме этого, уменьшились объемы поставок и с летних теплиц из-за задержек в уборке урожая, вызванных погодой. В результате рынок столкнулся с дефицитом.

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