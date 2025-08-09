Чтобы иметь право на такую денежную помощь одиноким пенсионерам в Полтавской области нужно соответствовать нескольким условиям

Денежная помощь одиноким пенсионерам в Полтавской области предусмотрена законодательством, однако важно знать все нюансы ее начисления, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Предусмотрены специальные доплаты для отдельных категорий пенсионеров, в частности для пожилых людей, проживающих в одиночестве и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Такая государственная поддержка имеет целью обеспечить социальную защиту наиболее уязвимых граждан и частично компенсировать расходы по уходу.

Украинцы, отвечающие определенным критериям, могут получать ежемесячную доплату к основной пенсии. Размер этого пособия в 2025 году составляет 944 гривны ежемесячно. Однако важно понимать, что доплата назначается не всем, а только тем, кто принадлежит определенной категории лиц.

Чтобы иметь право на такую денежную помощь одиноким пенсионерам в Полтавской области нужно соответствовать нескольким условиям.

Во-первых, возраст лица должен быть не менее 80 лет. Именно с этого возраста государство признает повышенную потребность в постороннем уходе и обеспечении.

Во-вторых, человек должен проживать по отдельности. Речь идет о том, что человек живет без родственников или других лиц, с которыми мог бы делить быт и мог бы осуществлять повседневный надзор.

В третьих, обязательным условием является наличие медицинского подтверждения потребности в постоянном уходе. Такой вывод дает врачебно-консультативная комиссия после обследования состояния здоровья.

Кроме того, претендовать на эту денежную помощь одиноким пенсионерам в Полтавской области могут только те, кто получает пенсию по возрасту. Если у человека статус пенсионера по инвалидности, он, к сожалению, не может рассчитывать на указанную выплату — такая категория граждан не подпадает под действие соответствующей нормы.

Чтобы оформить доплату, одинокий украинец пожилого возраста должен лично обратиться в ближайший орган социальной защиты населения или в сервисный центр ПФУ. Для рассмотрения заявления необходимо предоставить несколько документов.

В частности, следует подать письменное заявление о желании получать доплату, копию паспорта, идентификационного кода, а также официальное медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в постороннем надзоре.

После рассмотрения обращения и проверки соответствия всем условиям уполномоченный орган принимает решение о назначении ежемесячного пособия. Полученная сумма будет начисляться каждый месяц вместе с основной пенсией.

