Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Полтавській області передбачена законодавством, проте важливо знати всі нюанси її нарахування, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені постановою Кабміну.

Передбачено спеціальні доплати для окремих категорій пенсіонерів, зокрема для осіб похилого віку, які проживають на самоті та потребують постійного стороннього догляду. Така державна підтримка має на меті забезпечити соціальний захист найуразливіших громадян та частково компенсувати витрати на догляд.

Пенсіонери, які відповідають певним критеріям, можуть отримувати щомісячну доплату до основної пенсії. Розмір цієї допомоги у 2025 році становить 944 гривні щомісяця. Проте важливо розуміти, що доплата призначається не всім, а лише тим, хто належить до визначеної категорії осіб.

Щоб мати право на таку грошову допомогу одиноким пенсіонерам в Полтавській області, потрібно відповідати декільком умовам.

По-перше, вік особи має бути не менше ніж 80 років. Саме з цього віку держава визнає підвищену потребу в сторонньому догляді та забезпеченні.

По-друге, пенсіонер повинен проживати окремо. Йдеться про те, що людина живе без родичів або інших осіб, з якими могла б ділити побут і які могли б здійснювати повсякденний нагляд.

По-третє, обов’язковою умовою є наявність медичного підтвердження потреби в постійному догляді. Такий висновок надає лікарсько-консультативна комісія після обстеження стану здоров’я пенсіонера.

Крім того, претендувати на цю грошову допомогу одиноким пенсіонерам в Полтавській області можуть лише ті, хто отримує пенсію за віком. Якщо людина має статус пенсіонера по інвалідності, вона, на жаль, не може розраховувати на зазначену виплату — така категорія громадян не підпадає під дію відповідної норми.

Щоб оформити доплату, самотній українець літнього віку повинен особисто звернутися до найближчого органу соціального захисту населення або до сервісного центру ПФУ. Для розгляду заяви необхідно надати кілька документів.

Зокрема, потрібно подати письмову заяву про бажання отримувати доплату, копію паспорта, ідентифікаційного коду, а також офіційний медичний висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в сторонньому нагляді.

Після розгляду звернення та перевірки відповідності усім умовам, уповноважений орган приймає рішення про призначення щомісячної допомоги. Отримана сума буде нараховуватися щомісяця разом із основною пенсією.

