Повышение тарифов на отопление в Черкасской области затронет финансируемые из бюджета учреждения, а также другие организации.

Повышение тарифов на отопление в Черкасской области коснется бюджетных учреждений в пределах Каневской общины, сообщает Politeka.

Такую информацию обнародовала пресс-служба местного городского совета.

С 1 октября 2025 г. в Каневе будет действовать обновленная стоимость теплоснабжения, соответствующая расчетам экономически обоснованного уровня. Решение принято об изменении размера оплаты за тепловую энергию, ее транспортировке и услугах по поставкам для организаций бюджетной сферы и других потребителей.

Как отмечается в сообщении, для жителей продолжает действовать мораторий, ограничивающий тарифы в период действия военного положения на уровне 1907,53 грн/Гкал. Однако для других категорий, в частности, бюджетных, экономически обоснованное значение уже определено – 3309,12 грн/Гкал.

В Каневской общине наибольшая доля расходов приходится на покупку газа. Именно эта составляющая выросла в четыре раза, что явилось основной причиной пересчета. По обновленным расчетам, среднее повышение тарифа для категории «прочие потребители» составляет около 8%.

Согласно утвержденным показателям, стоимость тепловой энергии (вместе с налогом на добавленную стоимость) составит:

для нужд бюджетных учреждений – 4626,32 грн/Гкал;

для других категорий – 4626,32 грн/гкал.

