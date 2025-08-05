Подорожание продуктов в Полтавской области проявляется в росте стоимости базовых продуктов питания, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Так, средняя цена на яйца куриные "Наседка" категории С1 (10 штук) составляет 67,90 грн, по данным сети Auchan по состоянию на 3 августа 2025 года. За прошедший месяц средняя стоимость составляла 66,88. Индекс потребительских цен показал рост на 2,90 с 4 июля, когда товар стоил 65,00. В конце месяца, 31 июля, цена составила 70,30, хотя уже 3 августа она снизилась до 67,90.

Рис длинный (1 кг) тоже подорожал. Его текущая средняя стоимость составляет 64,77 грн. Самая низкая цена зафиксирована у Metro – 49,50, тогда как у Novus она достигает 91,99. Несколько недель назад среднее значение составило 65,86. В первые дни прошлого месяца рис стоил 58,50, а с 22 числа начался постепенный рост, достигший пика — 66,87 гривен в конце июля. Таким образом, прирост составил 6,27.

Масло рафинированное "Олейна" (850 мл) имеет средний ценник 81,32 грн. В магазинах ее стоимость колеблется от 80,30 (Megamarket) до 81,99 (Novus). Раньше среднее значение было 79,99. В течение месяца наблюдалось постепенное повышение – от 77,45 гривен до 82,15 28 июля. Общее удорожание за этот период составляет 1,63.

Между тем, расценки на эти же товары в местных супермаркетах Сильпо таковы:

Яйца куриные «Это – яйцо!» «От молодых курочек» (С0, 10 шт) – 81,36 грн

Рис Домик длинный (1 кг) – 89,99

Масло подсолнечное Sania рафинированное (850 мл) – 95,99

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется по яйцам, рису и маслу, что подтверждается анализом среднемесячных показателей и дневных ценовых изменений.

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