Местные жители обсуждают тему подорожания проезда в Закарпатье, поэтому рассказываем, что именно изменилось.

Подорожание проезда на Закарпатье зацепило автобусное сообщение между Мукачево и Новым Давыдковом, сообщает Politeka.

С 28 мая стоимость билета на одном из местных маршрутов выросла. Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута №32.

Это решение было принято во время заседания исполнительного комитета Мукачевского городского совета. Новый тариф уже официально утвержден. Теперь поездка в направлении Мукачево - Новое Давыдково стоит 23 гривны. Предварительная стоимость составляла 18 гривен.

Как отметили в управлении городского хозяйства, это обновление цен - результат пересмотра экономических показателей. Решение базируется на действующем законодательстве в области транспорта и учитывает обращение от перевозчика ОДО Мукачевское АТП 12106.

Специалисты также уточнили, что подорожание проезда на Закарпатье обоснованно и поддерживается профильной комиссией. Они указывают на то, что новый тариф соответствует текущим финансовым вызовам и должен обеспечить надлежащий уровень транспортного обслуживания населения.

Также напомним, что в Ужгороде была внедрена новая электронная система оплаты в автобусах. С 1 июля в них заработало приложение CIVIL. Через него можно не только купить билет, но и отслеживать движение маршруток. Это решение позволило уменьшить использование наличных денег и сделать процесс более удобным для пассажиров.

Кроме электронной оплаты, в Ужгороде начали активно внедрять карты для оплаты. Они делятся на обычные и льготные. Неперсонифицированную карту может приобрести любой. Ее стоимость составляет 200 гривен.

Часть этой суммы засчитывается сразу на баланс для дальнейших оплат. Срок действия не ограничен, однако в случае потери или повреждения такая карта не возобновляется. Оставшиеся на балансе деньги также не возвращаются.

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