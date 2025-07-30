Подорожание проезда на Закарпатье зацепило автобусное сообщение между Мукачево и Новым Давыдковом, сообщает Politeka.
С 28 мая стоимость билета на одном из местных маршрутов выросла. Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута №32.
Это решение было принято во время заседания исполнительного комитета Мукачевского городского совета. Новый тариф уже официально утвержден. Теперь поездка в направлении Мукачево - Новое Давыдково стоит 23 гривны. Предварительная стоимость составляла 18 гривен.
Как отметили в управлении городского хозяйства, это обновление цен - результат пересмотра экономических показателей. Решение базируется на действующем законодательстве в области транспорта и учитывает обращение от перевозчика ОДО Мукачевское АТП 12106.
Специалисты также уточнили, что подорожание проезда на Закарпатье обоснованно и поддерживается профильной комиссией. Они указывают на то, что новый тариф соответствует текущим финансовым вызовам и должен обеспечить надлежащий уровень транспортного обслуживания населения.
Также напомним, что в Ужгороде была внедрена новая электронная система оплаты в автобусах. С 1 июля в них заработало приложение CIVIL. Через него можно не только купить билет, но и отслеживать движение маршруток. Это решение позволило уменьшить использование наличных денег и сделать процесс более удобным для пассажиров.
Кроме электронной оплаты, в Ужгороде начали активно внедрять карты для оплаты. Они делятся на обычные и льготные. Неперсонифицированную карту может приобрести любой. Ее стоимость составляет 200 гривен.
Часть этой суммы засчитывается сразу на баланс для дальнейших оплат. Срок действия не ограничен, однако в случае потери или повреждения такая карта не возобновляется. Оставшиеся на балансе деньги также не возвращаются.
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