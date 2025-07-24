Организаторы напоминают о важности соблюдения требований и своевременного обращения для получения денежной помощи для пенсионеров в Сумской области без лишних задержек.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области доступно для оформления, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале "Денежная помощь УВКБ ООН в Сумской области".

Открыта запись в очередь на прием в городе Конотоп на 25 июля 2025 (пятница). Регистрация производится по номеру телефона, который обнародован на канале.

Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в городе Сумы. Телефон работает по графику офиса с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Программа помощи предусматривает поддержку пенсионеров и направлена на обеспечение необходимых выплат в сложный период.

Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, переехавшие в течение последних шести месяцев, а также вернувшиеся в Украину или в места постоянного проживания после перемещения через военные действия — при условии соответствия всем критериям. Благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных.

Сумма помощи базируется на минимальной потребительской корзине — 3600 гривен на человека ежемесячно в течение трех месяцев. Общая выплата на одного члена семьи составляет 10800 гривен. Обращаться можно, если доход семьи меньше 5400 гривен на человека, а также если он отвечает по крайней мере одному из критериев уязвимости: один из родителей с детьми до 18 лет, одинокие пенсионеры или семьи с лицами с инвалидностью или хроническими болезнями.

Подробные условия подачи заявок, а также адреса пунктов сбора данных можно узнать по ссылке . Организаторы напоминают о важности соблюдения требований и своевременного обращения для получения денежной помощи для пенсионеров в Сумской области без лишних задержек.

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